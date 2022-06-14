Ратаковски демонстрирует, как носить трикотаж летом

В эти выходные на улицах Нью-Йорка 30-летняя модель Эмили Ратаковски появилась в сексуальном и модном летнем наряде. Знаменитость надела вязаный комплект, который был столь же уютным, сколь и соблазнительным.

Ансамбль представлял собой кремовый комплект из цельнокроеного трикотажа, включающий ультракороткий кроп-топ, брюки с высокой талией и кардиган на пуговицах. Это вещи от нью-йоркского бренда Orseund Iris. Ратаковски дополнила образ белоснежными балетками Loewe, серебряным ожерельем и солнцезащитными очками в прозрачной оправе.

Трикотаж у многих ассоциируется с вязанием крючком и тёплой зимней одеждой. Но тренды говорят обратное: всё чаще модницы выбирают смелые фасоны из лёгкой тонкой пряжи. Это могут быть облегающие вязаные велосипедки и кроп-топы, свободные или обтягивающие, как у Ратаковски, брюки, и, конечно же, кардиганы, которые теперь носят не только в прохладную погоду.