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2 часа назад

Перечислены главные тренды лета 2022 года

Lenta.ruиещё 1

Модный редактор журнала Glamour Чарли Тизер перечислила 14 главных трендов лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Перечислены главные тренды лета 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам журналистки, коллекции известных дизайнеров текущего сезона выглядят празднично и повторяют тенденции 1990-х и 2000-х годов. Так, в них представлены брюки с заниженной талией, плиссированные и микроюбки, белые брючные костюмы, вещи на завязках, крупные сумки, одежда в бельевом стиле и трикотажные изделия в крупную сетку.

Среди прочего Тизер назвала модными женственные платья, кружевные легинсы, неоново-желтый цвет, а также прозрачные и металлизированные ткани. Последние она порекомендовала сочетать с аксессуарами в нейтральных тонах.

Ранее в июне стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким назвала трендами этого лета оверсайз из 1990-х, огромные плечи из 1980-х, трапециевидные платья из 1960-х, а также низкую посадку и кроп-топы из 2000-х годов.

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