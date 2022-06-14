Перечислены главные тренды лета 2022 года

Модный редактор журнала Glamour Чарли Тизер перечислила 14 главных трендов лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам журналистки, коллекции известных дизайнеров текущего сезона выглядят празднично и повторяют тенденции 1990-х и 2000-х годов. Так, в них представлены брюки с заниженной талией, плиссированные и микроюбки, белые брючные костюмы, вещи на завязках, крупные сумки, одежда в бельевом стиле и трикотажные изделия в крупную сетку.

Среди прочего Тизер назвала модными женственные платья, кружевные легинсы, неоново-желтый цвет, а также прозрачные и металлизированные ткани. Последние она порекомендовала сочетать с аксессуарами в нейтральных тонах.