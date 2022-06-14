Как допустимо одеваться в офис жарким летом

«Несмотря на то, что лето и жарко, оголяться всё-таки не стоит. Если мы оголимся, от этого нам прохладней не станет. Не забываем, что везде на работе микроклимат, поэтому ничего страшного не произойдёт, если мы будем соблюдать тот стиль одежды, который рекомендован организацией. Конечно же, летом стоит отдавать предпочтение одежде светлых тонов и не прилегающей. Свободного покроя, но не до такой степени, чтобы это превращалось в бесформенный мешок. Поэтому натуральные ткани, не прилегающая одежда, соблюдаем длину.

По-прежнему не носим декольте, оно нам жизнь не облегчит. Отдельно по поводу мужчин: по-прежнему носим носки, носки в офисе обязательны. Если мы говори о дамах, тут у нас не экстремальная жара, поэтому в офисе — чулки и колготки. Никаких босоножек быть не должно. Босые ножки в офисе запрещены».