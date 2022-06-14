Лучшие модели купальников для каждого типа фигуры

Модный редактор Индия Яффе перечислила модели купальников для каждого типа фигуры. Ее рекомендации публикует издание Popsugar.

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По словам стилистки, для фигуры «груша» лучше всего подойдут купальные изделия с высокой линией талии. Такие фасоны, как и модели с перекрестным запахом, отлично замаскируют живот, поясняет эксперт. В свою очередь, обладательницам маленькой груди специалистка предлагает присмотреться к топам-бандо и вариантам с драпировкой и массивными декоративными деталями.

Напротив, для большого бюста Яффе советует подбирать бикини с широкими бретельками, а также формованными чашками или косточками, чтобы обеспечить дополнительную поддержку. Кроме того, девушкам с такими формами следует избегать оборок на лифе.