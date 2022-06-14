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14 минут назад

Лучшие модели купальников для каждого типа фигуры

Lenta.ru

Модный редактор Индия Яффе перечислила модели купальников для каждого типа фигуры. Ее рекомендации публикует издание Popsugar.

Лучшие модели купальников для каждого типа фигуры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам стилистки, для фигуры «груша» лучше всего подойдут купальные изделия с высокой линией талии. Такие фасоны, как и модели с перекрестным запахом, отлично замаскируют живот, поясняет эксперт. В свою очередь, обладательницам маленькой груди специалистка предлагает присмотреться к топам-бандо и вариантам с драпировкой и массивными декоративными деталями.

Напротив, для большого бюста Яффе советует подбирать бикини с широкими бретельками, а также формованными чашками или косточками, чтобы обеспечить дополнительную поддержку. Кроме того, девушкам с такими формами следует избегать оборок на лифе.

Наконец, в числе лучших плавательных костюмов для спортивного телосложения оказались слитные купальники с глубоким декольте, боковым вырезом и с яркими принтами.

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