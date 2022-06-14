Во Флоренции стартовала выставка мужской одежды Pitti Uomo

Во Флоренции открылась выставка мужской моды Pitti Uomo, которая традиционно проводится дважды в год. Она продлится с 14 по 17 июня, сообщается на ее официальном сайте.

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В этом году в мероприятии принимают участие более 1200 производителей одежды, обуви и аксессуаров для мужчин. Ожидается, что на выставку приедут более 23 500 байеров и более 36 000 посетителей.

В рамках выставки, которая традиционно проводится в замке Фортецца-да-Бассо, свои коллекции представят итальянские бренды, американские компании, британские ателье.

В числе участников - такие марки, как Crocs, Apnee, Leathersmith of London, Stefano Ricci, Kangol, Bugatti, Baldessarini и другие. Отдельно на выставке будут представлены украинские дизайнеры - посетители увидеть, в основном, их женские коллекции. В числе брендов-участников - бренды Bobkova, Gudu, Gunia, Guzema, Katerina Kvit, Litkovskaya, Manufacture De Lin, Oberig, Poustovit, Viktoranisimov, Yulia Yefimtchuk.