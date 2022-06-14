Названы лучшие модели купальников для полных женщин

По словам стилистки, наиболее выигрышно на плюс-сайз-девушках смотрятся бикини, которые подчеркивают фигуру, например, текстурированные изделия и модели с рюшами. Среди прочего, для женщин, предпочитающих закрытые фасоны, Тродд советует присмотреться к купальным костюмам с длинными рукавами. Отмечается, что упомянутые пляжные наряды стали популярны благодаря американской бизнесвумен Ким Кардашьян.