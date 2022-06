Названы лучшие модели купальников для полных женщин

Автор материала также пояснила, что летом 2022 года приобрести купальники больших размеров стало гораздо проще, чем когда-либо, благодаря расширению ассортимента у множества брендов. Известно, что подходящие полным девушкам бикини появились в коллекциях таких марок, как River Island, Calvin Klein, New Look, H&M, Asos, Very и других.