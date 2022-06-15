5 летних спортивных образов для девушек

Собрали аутфиты на разные случаи жизни.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Для городских прогулок

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Жарким летним днём, как правило, хочется одеться удобно и ярко. Выбирайте просторные фасоны — свободные футболки и шорты разбелённых леденцовых оттенков. Например, розовую футболку с принтом и широкие кюлоты лавандового цвета из облегчённой джинсы. На случай жары — под футболку наденьте топ-бра, чтобы позагорать и выглядеть уместно на улицах и в парках города.

Обязательно прихватите модный головной убор — кепку. Интересным образ сделают солнцезащитные очки с цветными линзами, яркие часы и вязаная сумка-авоська, в которую стоит положить бутылку питьевой воды. Для долгой ходьбы обувь подбирайте соответствующую, например, нейтральные по цвету босоножки на высокой амортизирующей подошве.

Для офиса

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На работу подойдёт классический вариант: белый верх, тёмный низ. В современном прочтении это белая майка-борцовка, отделанная контрастной чёрной бейкой по горловине и проймам, плюс юбка чёрного цвета с запахом и модным в этом сезоне объёмным карманом. Накиньте сверху чёрно-белую рубашку — она защитит плечи от солнца на улице, а в помещении спасёт от кондиционера.

Обязательно добавьте яркости в образ. Холщовая сумка-пакет, очки в пластиковой оправе и кепка с рисунком в стиле граффити оранжевого цвета прекрасно справятся с этой задачей. Обувь подойдёт самая удобная и лёгкая — летние белые с чёрным кроссовки из сетки.

Для вечерних выходов

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Как одеться так, чтобы быть замеченной, но в то же время чувствовать себя свободно и уверенно? Сыграйте на контрасте. Наденьте ультракороткое платье на корсетной основе с драпировками и шлейфом по бедру модного нежно-лилового цвета, а обувь пусть будет самая удобная, например, мятного цвета кеды на толстой подошве.

Подберите сумочку необычной минималистичной формы, подходящую по цвету. Вечером едва ли вам пригодятся головной убор и солнечные очки, но здорово будет дополнить наряд актуальным по дизайну колье и авангардными яркими серьгами.

На завтрак

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На завтрак летним солнечным утром предлагаю одеться просто и удобно. Пусть это будет белая свободная футболка с забавным принтом или надписью и облегающие велосипедки. Тапочки, похожие на летнюю лужайку, порадуют и поднимут настроение. Вашим ножкам будет удобно, а вам — красиво.

Сумочку можно не брать, а вот кошелёк, он же чехол для телефона, стоит прихватить. Лучше выбрать вариант, который вешается на шею — часто в домашней и уютной одежде не оказывается карманов. Панама с широкими полями поможет спрятаться от солнца и от посторонних глаз.

На свидание

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На свидании всегда хочется произвести первое впечатление правильно. Возможно, стоит отказаться от ярких нарядов в пользу более сдержанных и нейтральных цветов, чтобы запомнили вас, а не то, как вы были одеты. Например, можно надеть бежевую футболку с перекрёстными завязками на животе и белую юбку.

Обувь лучше надевайте удобную, в которой сможете долго гулять. Это могут быть белые кеды длиной до щиколотки, вышитые мелкими романтичными цветочками. Поддержать этот узор в аксессуарах поможет подвеска на шею в виде цветка.