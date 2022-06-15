Блогерша Анита из Дубая назвала самый неудачный фасон футболок для девушек с большой грудью. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Юзерша с никнеймом @gorgeous_anita заявила, что обладательницам подобных бюстов не подходят изделия с рукавом-доломаном, или венгерским рукавом — с широкой проймой, открывающей зону подмышки. По ее словам, наряды в данном стиле добавляют нежелательный объем и делают фигуру визуально более широкой.

В то же время вместо предмета гардероба указанной модели пользовательница порекомендовала приобретать футболки с прямыми рукавами.