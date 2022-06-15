Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
1 час назад

Самый неудачный фасон футболок для девушек с большой грудью

Lenta.ru

Блогерша Анита из Дубая назвала самый неудачный фасон футболок для девушек с большой грудью. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Самый неудачный фасон футболок для девушек с большой грудью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша с никнеймом @gorgeous_anita заявила, что обладательницам подобных бюстов не подходят изделия с рукавом-доломаном, или венгерским рукавом — с широкой проймой, открывающей зону подмышки. По ее словам, наряды в данном стиле добавляют нежелательный объем и делают фигуру визуально более широкой.

В то же время вместо предмета гардероба указанной модели пользовательница порекомендовала приобретать футболки с прямыми рукавами.

Ролик стал вирусным, набрав более восьми миллионов просмотров за два дня. При этом мнения зрителей насчет совета инфлюэнсерши разделились. «Буду носить то, что захочу», «Девушки, выбирайте одежду, которая вам нравится, не слушайте стилистов», «Это действительно полезно! Теперь я поняла, почему всегда выгляжу крупнее», — отметили они в комментариях под публикацией.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители