Платья с оголяющими тело вырезами стали трендом у знаменитостей

Наряды со множеством фигурных вырезов стали трендом у знаменитостей в 2022 году. Об этом сообщает британский портал The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По информации издания, популярные актрисы, певицы, блогеры и модели начали появляться на публике в платьях в пол с оголяющими тело вырезами или вставками из сетки и другой полупрозрачной ткани. После выхода инфлюэнсеров в свет в одежде люксовых брендов подобные вещи также стали появляться в коллекциях массмаркета.

Среди звезд, популяризирующих данный тренд, оказалась поп-исполнительница Дженнифер Лопес, которая посетила кинофестиваль «Трайбека» в Нью-Йорке в платье марки Tom Ford. Помимо нее, в образе с упомянутым дизайном папарацци засняли телезвезд Мойру Хиггинс и Мэдисон Бир, а также супермодель Кару Делевинь.

«Посмотрите на платья известных актрис БрайБрайс Ховард и Челси Хили, чтобы вдохновиться их стилем при создании собственных нарядов. Главное, выбрать правильный размер вещи, чтобы она прикрывала все интимные части тела»,