Стилисты перечислили самые модные джинсы лета

Стилисты включили в подборку джинсы с высокими подворотами, которые появились в ассортименте таких брендов, как Frame, Warehouse и Tu Es Mon Tresor. Помимо этого, трендовыми стали брюки свободного кроя с широкими штанинами, которые сужаются к низу.

По словам журналистов, популярными в нынешнем сезоне оказались штаны из денима, напоминающие брюки-карго из 2000-х годов. Как правило, подобные джинсы выполнены в оверсайз-формате и украшены карманами по бокам. Подобные вещи можно приобрести в магазинах Weekday, Coperni, Cos и Mango. Вдобавок эксперты советуют обратить внимание на джинсы-клеш.