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1 час назад

Стилисты перечислили самые модные джинсы лета

Lenta.ru

Редакторы Who What Wear перечислили самые модные модели джинсов лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты перечислили самые модные джинсы лета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Стилисты включили в подборку джинсы с высокими подворотами, которые появились в ассортименте таких брендов, как Frame, Warehouse и Tu Es Mon Tresor. Помимо этого, трендовыми стали брюки свободного кроя с широкими штанинами, которые сужаются к низу.

«Это одна из разновидностей прямых штанов, которые также обретают актуальность»,

— уточнили авторы.

По словам журналистов, популярными в нынешнем сезоне оказались штаны из денима, напоминающие брюки-карго из 2000-х годов. Как правило, подобные джинсы выполнены в оверсайз-формате и украшены карманами по бокам. Подобные вещи можно приобрести в магазинах Weekday, Coperni, Cos и Mango. Вдобавок эксперты советуют обратить внимание на джинсы-клеш.

«Что касается цвета, текущим летом в моду вошли джинсы белого цвета и модели, выполненные в технике пэтчворк, — экологичном способе создания вещей посредством соединения между собой лоскутов ткани»,

— заявили в заключение редакторы портала.

Мода,
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