Стилисты перечислили пять удачных моделей брюк на лето

Модные редакторы журнала Marie Claire перечислили пять удачных моделей брюк на лето 2022 года. Соответствующие рекомендации появились на сайте издания.
По словам стилистов, самыми актуальными в этом сезоне будут классические брюки, а также кюлоты, бананы и джоггеры. Выбирать при этом следует изделия из натуральных тканей — например, хлопка, трикотажа или шелка.
«Спасение — вещи свободного кроя, которые сейчас на пике популярности. Особенно выигрышно будут смотреться брюки, которые могут сочетаться с разными стилями и модными направлениями»,
— поясняют эксперты.
Хитом для теплой погоды стали широкие брюки. Такие модели появились в коллекциях брендов Dsquared, Tom Ford, Fendi и Max Mara. Сочетать их рекомендуется с топами или футболками, длинными или укороченными жакетами, а также с туфлями на шпильке, кроссовками или босоножками.