Стилисты перечислили пять удачных моделей брюк на лето

Модные редакторы журнала Marie Claire перечислили пять удачных моделей брюк на лето 2022 года. Соответствующие рекомендации появились на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам стилистов, самыми актуальными в этом сезоне будут классические брюки, а также кюлоты, бананы и джоггеры. Выбирать при этом следует изделия из натуральных тканей — например, хлопка, трикотажа или шелка.

«Спасение — вещи свободного кроя, которые сейчас на пике популярности. Особенно выигрышно будут смотреться брюки, которые могут сочетаться с разными стилями и модными направлениями»,

— поясняют эксперты.