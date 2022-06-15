Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+29° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
2 часа назад

Стилисты перечислили пять удачных моделей брюк на лето

Lenta.ru

Модные редакторы журнала Marie Claire перечислили пять удачных моделей брюк на лето 2022 года. Соответствующие рекомендации появились на сайте издания.

Стилисты перечислили пять удачных моделей брюк на лето
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам стилистов, самыми актуальными в этом сезоне будут классические брюки, а также кюлоты, бананы и джоггеры. Выбирать при этом следует изделия из натуральных тканей — например, хлопка, трикотажа или шелка.

«Спасение — вещи свободного кроя, которые сейчас на пике популярности. Особенно выигрышно будут смотреться брюки, которые могут сочетаться с разными стилями и модными направлениями»,

— поясняют эксперты.

Хитом для теплой погоды стали широкие брюки. Такие модели появились в коллекциях брендов Dsquared, Tom Ford, Fendi и Max Mara. Сочетать их рекомендуется с топами или футболками, длинными или укороченными жакетами, а также с туфлями на шпильке, кроссовками или босоножками.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители