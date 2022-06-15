Модный редактор Марта Сундак заявила, что традиционно женская одежда стала модной у мужчин. Соответствующий материал появился на Highsnobiety.

По словам эксперта, речь идет о стиле под названием «балеткор», который оказался одним из главных трендов 2022 года. Так, фотохостинг Pinterest сообщил об увеличении объема поиска данного термина на 1566 процентов с начала года, а одноименный хештег набрал более 23 миллионов просмотров в соцсети TikTok.

Видео дня

Сундак отметила, что истоки указанного стиля связаны с именем итальянской танцовщицы XIX века Марии Тальони, которая, как считается, первой ввела в балет пуанты и пачку, создав архетипический образ балерины. Возрождение интереса к подобной одежде произошло на платформе Tumblr после выхода в 2010 году фильма «Черный лебедь» с Натали Портман в главной роли, пояснила журналистка. При этом на тот момент в моду вошла репетиционная обувь и одежда танцоров с акцентом на многослойности: трико, боди, наряды с запахом и глубокими вырезами, гетры, ленты и угги.

«Балеткор» также включает в себя упомянутые изделия, сочетающие женственные и спортивные мотивы, которые известные бренды предложили добавить в мужской гардероб. Так, данные наряды можно встретить в коллекциях таких марок, как Miu Miu, Simone Rocha, Molly Goddard. В свою очередь, редактор подчеркнула, что особенно популярны оказались мужские балетки, однако напомнила, что подобное дизайнерское решение не является авангардным.

«В различных культурах по всему миру существует похожая обувь для мужчин с открытым подъемом и закрытым носом. К ней в том числе относятся корейские туфли хе, китайские тапочки для боевых искусств и сапатильи, которые носили испанские тореадоры», — объяснила Сундак.