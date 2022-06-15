Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+29° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
24 минуты назад

Традиционно женская одежда стала модной у мужчин

Lenta.ru

Модный редактор Марта Сундак заявила, что традиционно женская одежда стала модной у мужчин. Соответствующий материал появился на Highsnobiety.

Традиционно женская одежда стала модной у мужчин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, речь идет о стиле под названием «балеткор», который оказался одним из главных трендов 2022 года. Так, фотохостинг Pinterest сообщил об увеличении объема поиска данного термина на 1566 процентов с начала года, а одноименный хештег набрал более 23 миллионов просмотров в соцсети TikTok.

Видео дня

Сундак отметила, что истоки указанного стиля связаны с именем итальянской танцовщицы XIX века Марии Тальони, которая, как считается, первой ввела в балет пуанты и пачку, создав архетипический образ балерины. Возрождение интереса к подобной одежде произошло на платформе Tumblr после выхода в 2010 году фильма «Черный лебедь» с Натали Портман в главной роли, пояснила журналистка. При этом на тот момент в моду вошла репетиционная обувь и одежда танцоров с акцентом на многослойности: трико, боди, наряды с запахом и глубокими вырезами, гетры, ленты и угги.

«Балеткор» также включает в себя упомянутые изделия, сочетающие женственные и спортивные мотивы, которые известные бренды предложили добавить в мужской гардероб. Так, данные наряды можно встретить в коллекциях таких марок, как Miu Miu, Simone Rocha, Molly Goddard. В свою очередь, редактор подчеркнула, что особенно популярны оказались мужские балетки, однако напомнила, что подобное дизайнерское решение не является авангардным.

«В различных культурах по всему миру существует похожая обувь для мужчин с открытым подъемом и закрытым носом. К ней в том числе относятся корейские туфли хе, китайские тапочки для боевых искусств и сапатильи, которые носили испанские тореадоры», — объяснила Сундак.

Ранее в июне модный редактор портала Who What Wear Жасмин Фокс-Сулиаман назвала одежду в «злодейском» стиле новым трендом. Так, к изделиям данного типа эксперт отнесла наряды из кожи и латекса, включая перчатки и маски. Подобные предметы гардероба фигурировали, например, в последних коллекциях бренда Balenciaga и американского модельера Кристиана Сириано, который вдохновлялся образами героев фильма «Матрица» братьев Вачовски, отметила журналистка.

Мода,Натали Портман,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители