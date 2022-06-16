Редактор моды Софи Коккет заявила, что бикини с треугольными чашками вернулись в моду. Соответствующую информацию публикует британская версия журнала Glamour.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Как сообщает издание, в июне 41-летняя бизнесвумен Ким Кардашьян появилась в соответствующем изделии на пляже со своим бойфрендом Питом Дэвидсоном. После этого, по данным платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, количество заказов на аналогичные модели выросло на 49 процентов в интернет-магазинах по сравнению с предыдущими месяцами.

По словам стилистки, дизайн купальников с миниатюрными чашечками упомянутой формы разработан давно, однако популярным в текущем сезоне он стал именно благодаря знаменитостям.

Среди достоинств таких бикини Коккет выделила бретели, натяжение которых можно легко регулировать в отличие от застежек.

«Вы можете туже затянуть завязки для создания эффекта пуш-ап и более глубокого декольте», — пояснила журналистка.

Кроме того, их можно носить вверх тормашками, завязав нижние бретели лифа на шее, или как бандо — соединив их вместе по центру.

Известно, что бикини с треугольными чашками появились в новых коллекциях известных мировых брендов, в частности, Isa Boulder, Faithfull the Brand и Dolce & Gabanna.