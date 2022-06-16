Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
4 часа назад

Бикини с треугольными чашками вернулись в моду

Lenta.ruиещё 1

Редактор моды Софи Коккет заявила, что бикини с треугольными чашками вернулись в моду. Соответствующую информацию публикует британская версия журнала Glamour.

Бикини с треугольными чашками вернулись в моду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как сообщает издание, в июне 41-летняя бизнесвумен Ким Кардашьян появилась в соответствующем изделии на пляже со своим бойфрендом Питом Дэвидсоном. После этого, по данным платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, количество заказов на аналогичные модели выросло на 49 процентов в интернет-магазинах по сравнению с предыдущими месяцами.

По словам стилистки, дизайн купальников с миниатюрными чашечками упомянутой формы разработан давно, однако популярным в текущем сезоне он стал именно благодаря знаменитостям.

Среди достоинств таких бикини Коккет выделила бретели, натяжение которых можно легко регулировать в отличие от застежек.

«Вы можете туже затянуть завязки для создания эффекта пуш-ап и более глубокого декольте», — пояснила журналистка.

Кроме того, их можно носить вверх тормашками, завязав нижние бретели лифа на шее, или как бандо — соединив их вместе по центру.

Известно, что бикини с треугольными чашками появились в новых коллекциях известных мировых брендов, в частности, Isa Boulder, Faithfull the Brand и Dolce & Gabanna.

Ранее в июне модный редактор Индия Яффе перечислила модели купальников для каждого типа фигуры. По словам стилистки, для фигуры «груша» лучше всего подойдут купальные изделия с высокой линией талии. Такие фасоны, как и модели с перекрестным запахом, отлично замаскируют живот, поясняет эксперт. В свою очередь, обладательницам маленькой груди специалистка предлагает присмотреться к топам-бандо и вариантам с драпировкой и массивными декоративными деталями.

Мода,Пит Дэвидсон,Ким Кардашьян,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители