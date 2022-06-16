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3 часа назад

Названы главные ошибки гостей при выборе одежды на свадьбу

Lenta.ru

Редактор Glamour Александра Шеб назвала главные ошибки гостей при выборе одежды на свадьбу. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы ошибки гостей при выборе одежды на свадьбу
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, тем, кто собирается посетить подобное торжество, в первую очередь следует внимательно прочитать приглашение, в котором могут содержаться определенные требования к дресс-коду. Также данную информацию можно уточнить непосредственно у жениха и невесты. Если соответствующее руководство насчет уместного внешнего вида гостей не было составлено, журналистка рекомендовала придерживаться следующих правил.

Так, она посоветовала узнать о месте проведения мероприятия: будет ли это религиозная свадьба, загородный праздник или обычная регистрация в ЗАГСе. Используя эти данные, гость сможет понять, какого стиля в одежде необходимо придерживаться, пояснила Шеб. Кроме того, она призвала не надевать откровенные наряды с глубоким декольте, джинсы с разрезами, футболки, кроссовки или резиновые шлепанцы, а также изделия в неоновых тонах и с анималистическими принтами. Что касается предметов гардероба белого или кремового цветов — редактор уточнила, что их следует выбирать только по согласованию с невестой.

В то же время журналистка назвала классическими вариантами одежды для женщин элегантные платья, костюмы или комбинезоны в сочетании с туфлями, а для мужчин — костюмы в темных тонах с рубашкой и галстуком.

Ранее в июне российский стилист Юлия Литвиненко назвала ошибки школьниц при подготовке к выпускному вечеру. По словам специалистки, для праздничного мероприятия не следует приобретать корсетные платья и наряды в свадебном стиле — с пышной юбкой и обилием декора.

Кроме того, стилистка призвала избегать указанных предметов гардероба изумрудного, бордового, темно-синего, а также черного и кораллового цветов, которые, по ее мнению, визуально старят.

Мода,Юлия Литвиненко,
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