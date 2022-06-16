Названы ошибки гостей при выборе одежды на свадьбу

Редактор Glamour Александра Шеб назвала главные ошибки гостей при выборе одежды на свадьбу. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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По словам эксперта, тем, кто собирается посетить подобное торжество, в первую очередь следует внимательно прочитать приглашение, в котором могут содержаться определенные требования к дресс-коду. Также данную информацию можно уточнить непосредственно у жениха и невесты. Если соответствующее руководство насчет уместного внешнего вида гостей не было составлено, журналистка рекомендовала придерживаться следующих правил.

Так, она посоветовала узнать о месте проведения мероприятия: будет ли это религиозная свадьба, загородный праздник или обычная регистрация в ЗАГСе. Используя эти данные, гость сможет понять, какого стиля в одежде необходимо придерживаться, пояснила Шеб. Кроме того, она призвала не надевать откровенные наряды с глубоким декольте, джинсы с разрезами, футболки, кроссовки или резиновые шлепанцы, а также изделия в неоновых тонах и с анималистическими принтами. Что касается предметов гардероба белого или кремового цветов — редактор уточнила, что их следует выбирать только по согласованию с невестой.

В то же время журналистка назвала классическими вариантами одежды для женщин элегантные платья, костюмы или комбинезоны в сочетании с туфлями, а для мужчин — костюмы в темных тонах с рубашкой и галстуком.

Ранее в июне российский стилист Юлия Литвиненко назвала ошибки школьниц при подготовке к выпускному вечеру. По словам специалистки, для праздничного мероприятия не следует приобретать корсетные платья и наряды в свадебном стиле — с пышной юбкой и обилием декора.