Стилистка назвала антитренды в одежде на лето 2022 года

«В практичности сумки мы не сомневаемся, в ней можно носить необходимые вещи и руки при этом держать свободными. Но, к сожалению, не все удобное вечно, и ажиотаж вокруг нее уже поутих», — уточнила она и привела в пример моделей Хейли Бибер и Кендалл Дженнер, которые ранее часто попадали в объективы папарацци с названным аксессуаром, а теперь начали выбирать другие сумки.