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30 минут назад

Назван самый трендовый фасон свадебного платья в 2022 году

Lenta.ru

Модный редактор портала The Kit Элисон Макгилл назвала самый трендовый фасон свадебного платья в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Назван модный фасон свадебного платья в 2022 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт отметила, что среди вещей в данном стиле стали главенствовать предметы гардероба длины мини, которые были представлены в коллекциях дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке. Кроме того, подобные изделия выбрали для празднования бракосочетания многие знаменитости.

Например, певица Бритни Спирс за время торжества сменила несколько нарядов, одним из которых стало короткое красное платье с бахромой бренда Versace. В то же время бизнесвумен Кортни Кардашьян надела на свадьбу платье марки Dolce & Gabanna в бельевом стиле, пояснила Макгилл.

При этом журналистка указала, что еще в 1969 году в подобной одежде появилась на торжестве художница Йоко Оно, которая выходила замуж за певца Джона Леннона. Образ японки также дополняли теннисные туфли, гольфы, солнечные очки и широкополая шляпа.

Ранее в июне редактор Glamour Александра Шеб назвала главные ошибки гостей при выборе одежды на свадьбу. Эксперт призвала не надевать откровенные наряды с глубоким декольте, джинсы с разрезами, футболки, кроссовки или резиновые шлепанцы, а также изделия в неоновых тонах и с анималистическими принтами. Что касается предметов гардероба белого или кремового цветов, редактор уточнила, что их следует выбирать только по согласованию с невестой.

Мода,Кортни Кардашьян,Джон Леннон,Бритни Спирс,
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