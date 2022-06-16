Черные джинсы и платья Мэрилин: как кино изменило моду

Кино и мода неразрывно связаны на протяжении многих десятилетий. Роскошные платья или кокетливые наряды актрис становились хитами, меняя тренды, а иногда картины отражали последние веяния, уже ставшие хитами на улице.

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» Кадр из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок»

В книге Анны Баштовой «Мода и кино» подробно рассказывается об этой связи на примерах культовых нарядах. Представьте, всего за одно десятилетие кино сделало культовыми такие привычные нам вещи, как джинсы, футболки, кожаные куртки. А еще пятидесятые подарили зрителям легендарное розовое платье из «Джентльмены предпочитают блондинок» и образы Одри Хепберн из «Римских каникул».

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Пятидесятые можно назвать настоящим расцветом кино: после депрессивных, голодных сороковых на фильмы стали выделять куда более щедрые бюджеты, а вместе с ними развивалась и индустрия костюма для кино.

Наряд, раскрывающий героя

На экране блистала очаровательная Одри Хепберн, получившая «Оскар» за роль в фильме «Римские каникулы». Героиня картины менялась от элегантной, но холодной принцессы до юной веселой бунтарки. Эта трансформация была особенно яркой благодаря костюмам от легендарной Эдит Хэд. Дизайнер участвовала в разработке нарядов для 1131 картины, была 35 раз номинирована на главную премию кино и стала обладательницей восьми статуэток «Оскар».

Именно она до мелочей продумала костюмы для роли Анны, которую исполнила Хепберн: элегантные, тяжелые платья для принцессы превратились в простую рубашку и юбку, а затем наряд стал еще более расслабленным — расстегнутые пуговицы и подкатанные рукава показали, что героиня полностью освободилась от навязанной социальной роли и превратилась в очаровательную девушку.

Умение раскрыть героя через костюм стало настоящей суперсилой Эдит Хэд, именно за это ее так ценил культовый Альфред Хичкок. В его фильме «Окно во двор» художник создала удивительные наряды Грейс Келли: платья, расшитые бисером, подчеркивали ее социальный статус, а появление в сорочке — соблазнительность, которая искушала главного героя.

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А в картине «Головокружение» Эдит помогла Ким Новак сыграть двух очень разных персонажей: выбрав для артистки в образе Мадлен серый костюм и черные туфли, Хэд заставила себя чувствовать Новак неудобно, «не в своей шкуре». Именно так должна была ощущать себя героиня, которая изображала другого человека.

Спасибо Элвису за джинсы, а Брандо — за кожаные куртки

Послевоенные годы в США стали настоящим расцветом молодежных субкультур, не обратить на них внимания киноиндустрия не могла. Впервые Голливуд решил показать бунтующих юношей и девушек на экранах, отступив от каноничных героев.

В 1953 году вышел фильм «Дикарь», в котором главную роль сыграл Марлон Брандо. Это был настоящий прорыв — спорный герой-хулиган, участник банды байкеров. Чтобы достоверно сыграть его, Брандо провел какое-то время с настоящими байкерами, у них он и подсмотрел смелый для того времени наряд, который воплотил на экране.

Кожаная куртка, синие джинсы, кепка и футболка выглядели на Марлоне просто потрясающе, и, конечно, молодые люди выстроились в очередь за похожими нарядами. Девушки мечтали о парнях, похожих на Брандо: брутальных и опасных, поэтому в США и Европе произошел настоящий бум байкерских сообществ, а вместе с ним — расцвет бандитизма.

Черная кожаная куртка была признана атрибутом преступников: их запретили носить в школах. Правда, на их популярности это не отразилось.

Кстати, футболки тоже сделал популярными именно Марлон Брандо: до актера их надевали как нижнее белье. Но кино перевернуло представление об этой детали гардероба — после Брандо и Джеймса Дина все мечтали о простых белых футболках.

Революцию в ношении джинсов произвел Элвис Пресли — в фильме «Тюремный рок» он снялся в костюме из денима. Теперь такие облегающие черные джинсы, в которых артист так сексуально танцевал, мечтали заполучить абсолютно все. Так Брандо и Пресли сформировали самый популярный по сей день базовый костюм для юношей — джинсы, футболка, кожаная куртка.

Розовое, белое, «обнаженное»: легендарные платья Мэрилин Монро

Среди девушек джинсы, безусловно, популяризировала главная дива пятидесятых Мэрилин Монро. Она носила их и на экране, и в жизни. Но ассоциируется Монро, в первую очередь, с женственными платьями, которые стали настоящей легендой.

Кадр из фильма «Зуд седьмого года»

Розовое платье в пол с перчатками в тон для фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» создал Уильям Травилла. Этот наряд произвел на публику неизгладимое впечатление: его повторяли Мадонна, Кайли Миноуг, Николь Шрезингер. Секрет платья, словно обнимающего фигуру Мэрилин, был в необычном крое — диву обернули в шелк, закрепили ткань несколькими стежками и вшили молнию.

Сама Монро была в восторге. Ее сотрудничество с Травилла продолжилось и в картине «Зуд седьмого года». То самое платье, в котором героиня наступает на вентиляционный люк, а ветер обнажает ее стройные ноги, принадлежит именно Уильяму. Он смог продемонстрировать уникальную особенность Мэрилин: она одновременно была соблазнительной женщиной и нежным, открытым ребенком.

Правда, культовое платье, в котором Монро спела «С днем рождения, мистер президент!» раскрывало ее сексуальность еще ярче. Она хотела поразить, шокировать, продемонстрировать себя во всей красе. И дизайнер Жан-Луи создал для нее «обнаженное платье», усыпанное стразами: казалось, Мэрилин стоит на сцене без одежды, показывая идеальную фигуру и нежную кожу.

Стоит ли говорить, что обнаженные наряды тоже стали культовыми и популярны по сей день. В похожих платьях разной степени откровенности появлялись Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Бейонсе и многие другие звезды. Так тренд пятидесятых закрепился на многие десятилетия.