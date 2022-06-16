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12 минут назад

Американка вышла замуж в платье за $3,75

Газета.Ru

Джиллиан Линч из Огайо опубликовала в TikTok видео своего свадебного образа и призналась, что купила белое платье в комиссионном магазине за $3,75. Об этом пишет New York Post.

Американка вышла замуж в платье за $3,75
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Американка привыкла экономить на одежде, поэтому в преддверии бракосочетания отправилась не в свадебный салон, а в комиссионный магазин. Она обошла несколько салонов продажи подержанных вещей и в одном заметила простое белое платье с бирками за $4,99, которое ей понравилось.

Линч дождалась скидок и приобрела платье от дизайнера Камилы Коэльо за $3,75. Похожая новая модель стоит в магазинах $220.

Правда, невесте пришлось подгонять платье под себя. На это она потратила еще $110.

Туфли Линч также приобрела в винтажном магазине за $8. Общая сумма ее свадебного образа составила $121,75.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какие шорты носить в городе мужчинам и женщинам.

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