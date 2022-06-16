Стилистка перечислила ненужные в отпуске вещи

Стилистка Александра Крони перечислила ненужные в отпуске вещи. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: @MissAlex / TikTok @MissAlex / TikTok

Эксперт заявила, что при подготовке к путешествию следует ограничиться выбором только трех видов обуви — взять с собой дневной и вечерний варианты, а также сандалии. В качестве примера она продемонстрировала туфли на каблуках телесного оттенка, разноцветные кроссовки и коричневые босоножки.

Кроме того, автор ролика призвала отказаться от многочисленных инструментов для укладки волос в пользу одного самого необходимого. При этом Корни посоветовала быть аккуратнее при перевозке ценных украшений, отметив, что их предпочтительнее держать в ручной клади, поскольку багаж может быть утерян.

В то же время стилистка назвала необходимые на отдыхе предметы гардероба. К ним специалистка отнесла халаты и накидки из легких тканей, шляпы и солнечные очки.