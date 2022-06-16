Этим летом носите брюки карго и обтягивающие комбинезоны

Сезон отпусков уже начался, а значит, пора позаботиться о гардеробе для отдыха на море. Мы решили узнать у создателя и идейного вдохновителя бренда одежды MEOW’ONE Анастасии Барышевой, какие образы будут наиболее актуальны в ближайшие месяцы.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Анастасия Барышева Создатель и идейный вдохновителяь бренда одежды MEOW’ONE

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Лето только началось и обещает быть жарким. Пожалуй, самым удобным и комфортным для сезона будут образы в стиле спорт-шик. В солнечную погоду хочется быть особенно яркой одежды. При этом важно, чтобы образ был не только запоминающийся, но и максимально комфортным для долгих летних прогулок.

Легкий костюм из вискозы

Чтобы не обгореть на солнце и чувствовать себя комфортно, стоит выбрать легкий костюм из вискозы. Они представлены в абсолютно летней расцветке с широкими штанами и топом, идеально подчеркивающими достоинства фигуры. Завершить образ можно, как босоножками, так и кедами.

Кимоно

Для горячих пляжных вечеринок идеальным решением будет костюм с летящим кимоно, короткими шортами или широкими брюками — кому, что нравится. Сочетать можно практически с любой обувью, поэтому смело можно надевать высокие каблуки, а на сменку для долгих танцев — римские босоножки на плоской подошве.

Комбинезоны

Наверное уже давно не секрет, что обтягивающие комбинезоны — это тренд 2022 года. И конечно же, еще один простой и гармоничный образ в стиле спорт-шик. Выбрав модель с короткими шортиками и легкой трикотажной тканью, вы точно не прогадаете и будете собирать не себе миллионы восторженных взглядов.

Велюровый костюм

Вечерние прогулки у моря — особый вид наслаждения, ради которого точно стоит вырваться хотя бы на несколько дней из рабочей рутины. Отдавайте предпочтение тканям, которые максимальны приятны тактильно и образам, которые сможете сочетать с любой обувь, как например велюровый костюм с укороченным верхом.

Карго + укороченная рубашка