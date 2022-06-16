Миддлтон потратила полмиллиона на костюм цвета сахарной ваты

Кейт Миддлтон встретилась с высокопоставленными чиновниками за круглым столом, чтобы обсудить вопросы психического здоровья детей и их развития в раннем возрасте. Герцогиня Кембриджская доказала, что стиль строгой power lady отлично сочетается со слегка наивным флером романтики. И сделала это с помощью безукоризненного костюма Alexander McQueen.

Фото: Passion.ru Passion.ru

На брючную двойку цвета сахарной ваты из коллекции любимого бренда Кэтрин спустила 5750 фунтов стерлингов (около 411 тысяч рублей). Пару из классических зауженных брюк и приталенного жакета с графичной линией плеч дополнил базовый белый топ. Берите на заметку: в таком образе можно смело отправляться на любые переговоры — дополнительные нули к сумме контракта обеспечены!

Аутфит монаршей особы завершили замшевые лодочки Emmy London за 540 фунтов стерлингов (около 38,6 тысяч рублей) и сет из ювелирных украшений Emmy London. Последний составили инкрустированные бриллиантами серьги за 3750 фунтов стерлингов (268 тысяч рублей) и колье с подвеской за 2000 фунтов стерлингов (143 тысячи рублей).