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1 час назад

Кейт Миддлтон спустила почти полмиллиона рублей на костюм цвета сахарной ваты

Passion.ru

Кейт Миддлтон встретилась с высокопоставленными чиновниками за круглым столом, чтобы обсудить вопросы психического здоровья детей и их развития в раннем возрасте. Герцогиня Кембриджская доказала, что стиль строгой power lady отлично сочетается со слегка наивным флером романтики. И сделала это с помощью безукоризненного костюма Alexander McQueen.

Миддлтон потратила полмиллиона на костюм цвета сахарной ваты
Фото: Passion.ruPassion.ru

На брючную двойку цвета сахарной ваты из коллекции любимого бренда Кэтрин спустила 5750 фунтов стерлингов (около 411 тысяч рублей). Пару из классических зауженных брюк и приталенного жакета с графичной линией плеч дополнил базовый белый топ. Берите на заметку: в таком образе можно смело отправляться на любые переговоры — дополнительные нули к сумме контракта обеспечены!

Аутфит монаршей особы завершили замшевые лодочки Emmy London за 540 фунтов стерлингов (около 38,6 тысяч рублей) и сет из ювелирных украшений Emmy London. Последний составили инкрустированные бриллиантами серьги за 3750 фунтов стерлингов (268 тысяч рублей) и колье с подвеской за 2000 фунтов стерлингов (143 тысячи рублей).

Если Кейт Миддлтон и покупает дизайнерские вещи, то носит их десятилетиями. Так, во время королевского тура по Карибам 40-летняя герцогиня выгуливала жакет Yves Saint Laurent, который купила еще в студенческие годы. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Мода,Кейт Миддлтон,
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