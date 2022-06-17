Стилисты назвали одежду с оптическими иллюзиями новым трендом

Модные редакторы журнала Symbol назвали одежду с оптическими иллюзиями на ткани новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам стилистов, вещи-обманки с изображением или очертаниями тела вошли в моду благодаря коллекциям именитых брендов, например, Loewe, Y/Project и Balmain. Кроме того, их популяризации поспособствовала коллаборация марки Jean Paul Gaultier с дизайнером Лоттой Волковой, в которую вошли предметы гардероба с принтом с эффектом голого женского тела.

Помимо этого, многие знаменитости на протяжении последних лет регулярно появляются на публике в нарядах в упомянутом стиле. Среди них, например, американские бизнесвумен Ким Кардашьян и хип-хоп-исполнительница Карди Би, которые выходили в свет в платьях и комбинезонах с подобной расцветкой.