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2 часа назад

Стилистка назвала популярную среди знаменитостей летнюю обувь

Lenta.ru

Модный редактор американской версии журнала Vogue Лиана Сатенштейн назвала популярную среди знаменитостей летнюю обувь, которая стала новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилистка назвала популярную среди знаменитостей летнюю обувь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что в июне американская модель Хейли Бибер появилась на улицах Нью-Йорка в длинном пиджаке и черных лакированных лоферах на массивной подошве в сочетании с длинными белыми носками. Кроме того, в мае манекенщица Кендалл Дженнер, которая сотрудничает с тем же стилистом, что и Бибер, — Дэни Мишель, выбрала для прогулки образ с прямыми джинсами и танк-топом в комбинации с такой же обувью, украшенной кисточками. В то же время супермодель Беллу Хадид заметили в упомянутых туфлях на тракторной подошве с контрастными гольфами.

Среди прочего соответствующие модели уже несколько лет представлены в различных вариациях у таких именитых брендов, как Prada, Gucci, Miu Miu, Loewe и Ganni.

«Лоферы обеспечивают идеальную основу для любого образа, лучше всего сочетаясь с платьями и юбками», — пояснила стилистка.

Мода,Кендалл Дженнер,Белла Хадид,
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