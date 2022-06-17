Стилистка назвала популярную среди знаменитостей летнюю обувь

Отмечается, что в июне американская модель Хейли Бибер появилась на улицах Нью-Йорка в длинном пиджаке и черных лакированных лоферах на массивной подошве в сочетании с длинными белыми носками. Кроме того, в мае манекенщица Кендалл Дженнер, которая сотрудничает с тем же стилистом, что и Бибер, — Дэни Мишель, выбрала для прогулки образ с прямыми джинсами и танк-топом в комбинации с такой же обувью, украшенной кисточками. В то же время супермодель Беллу Хадид заметили в упомянутых туфлях на тракторной подошве с контрастными гольфами.