Названы украшения, которые никогда не выйдут из моды

Среди украшений есть те, которые никогда не выходят из моды и которые может носить любая женщина вне зависимости от возраста. Они всегда будут подчеркивать хороший вкус. Эксперты назвали пять вариантов таких изделий.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, у каждой модницы должна быть нитка жемчуга. Особенно элегантно жемчуг выглядит на черном фоне.

Также стоит приобрести лаконичный браслет — гибкий, сделанный из золота или платины.

Красивые часы также могут стать отличным украшением. Самые универсальные – с круглым циферблатом.

В шкатулке также должна быть золотая цепочка. Не важно, сделана она из золота или под него – среди многочисленных вариантов можно найти на любой вкус и кошелек.