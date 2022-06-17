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2 часа назад

Названы украшения, которые никогда не выйдут из моды

Вечерняя Москва

Среди украшений есть те, которые никогда не выходят из моды и которые может носить любая женщина вне зависимости от возраста. Они всегда будут подчеркивать хороший вкус. Эксперты назвали пять вариантов таких изделий.

Названы украшения, которые никогда не выйдут из моды
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, у каждой модницы должна быть нитка жемчуга. Особенно элегантно жемчуг выглядит на черном фоне.

Также стоит приобрести лаконичный браслет — гибкий, сделанный из золота или платины.

Красивые часы также могут стать отличным украшением. Самые универсальные – с круглым циферблатом.

В шкатулке также должна быть золотая цепочка. Не важно, сделана она из золота или под него – среди многочисленных вариантов можно найти на любой вкус и кошелек.

Еще одно украшение — жемчужные гвоздики – идеальные серьги, которые можно носить как в 16, так и в 60 лет или в более позднем возрасте. В них можно пойти в школу, на работу или на торжественный вечер, передает издание «Профиль».

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