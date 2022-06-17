Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
2 часа назад

Самые модные топы лета 2022 года

Lenta.ru

Модный редактор портала Nylon Марисса Десантис перечислила топы, которые будут в тренде летом 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Самые модные топы лета 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам стилистки, самыми актуальными в этом сезоне будут топы с рюшами, корсетные модели, белоснежные блузки в стиле бохо и майки с перекрестными бретелями. Помимо этого, фасоны в виде бабочек с завязками сзади, популярные в 2000-х годах, вновь вернулись в моду благодаря новым коллекциям брендов Y2K, Blumarine, Stolen Studio, House of Butterfly, Superdown, Cult Gaia и Area.

Кроме того, «хрустальные» бра и бюстгальтеры, состоящие из цепочек с кристаллами, Десантис назвала удачным вариантом для вечеринки. Похожие варианты в стиле диско 1970-х годов — топы-кольчуги с открытой спиной — также оказались в списке.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители