Самые модные топы лета 2022 года

Модный редактор портала Nylon Марисса Десантис перечислила топы, которые будут в тренде летом 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам стилистки, самыми актуальными в этом сезоне будут топы с рюшами, корсетные модели, белоснежные блузки в стиле бохо и майки с перекрестными бретелями. Помимо этого, фасоны в виде бабочек с завязками сзади, популярные в 2000-х годах, вновь вернулись в моду благодаря новым коллекциям брендов Y2K, Blumarine, Stolen Studio, House of Butterfly, Superdown, Cult Gaia и Area.