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1 час назад

Офисная одежда из 1990-х годов вновь стала трендом для повседневной жизни

Lenta.ru

Офисная одежда, которая была особенно актуальна в 1990-х годах, вновь стала модной благодаря знаменитостям. Об этом сообщает американская версия журнала Glamour.

Офисная одежда из 1990-х годов вновь стала трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о предметах гардероба базовых цветов, которые традиционно носят в офис сотрудницы компаний, требующих соблюдения правил дресс-кода. Так, в подборку издания вошли строгие платья, костюмы с юбками, классические брюки, пиджаки, блейзеры, рубашки и комбинезоны. «Данный стиль предполагает официальные, но в то же время подчеркивающие фигуру вещи», — уточнили журналисты.

Отмечается, что в последние месяцы упомянутому тренду в повседневной жизни следовали многие звезды, среди которых, например, супермодели Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и Лори Харви, а также актрисы Дакота Джонсон и Наоми Харрис.

Мода,Кендалл Дженнер,Наоми Харрис,Дакота Джонсон,
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