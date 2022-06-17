Офисная одежда из 1990-х годов вновь стала трендом

Офисная одежда, которая была особенно актуальна в 1990-х годах, вновь стала модной благодаря знаменитостям. Об этом сообщает американская версия журнала Glamour.

Речь идет о предметах гардероба базовых цветов, которые традиционно носят в офис сотрудницы компаний, требующих соблюдения правил дресс-кода. Так, в подборку издания вошли строгие платья, костюмы с юбками, классические брюки, пиджаки, блейзеры, рубашки и комбинезоны. «Данный стиль предполагает официальные, но в то же время подчеркивающие фигуру вещи», — уточнили журналисты.