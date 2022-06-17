Названы два вышедших из моды в 2022 году аксессуара

Блогерша Анита из Дубая назвала два вышедших из моды в 2022 году аксессуара. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
Пользовательница с никнеймом @gorgeous_anita заявила, что из гардероба следует исключить рюкзаки, которые, по ее мнению, делают образ старомодным.
«К сожалению, мода на эти удобные изделия прошла, лучше отложить их в сторону»,
— заверила стилистка, посоветовав заменить подобные вещи на сумки через плечо.
Кроме того, по словам автора ролика, в текущем году не следует выбирать украшения в виде цепей. В качестве примера в данном случае она показала браслеты с позолоченными звеньями.
Другие пользователи соцсети не согласились с первой рекомендацией блогерши, отметив, что предпочтут комфорт трендам. «Я никуда не выйду без своего рюкзака», «Он мне нужен, чтобы ходить в школу», «Не согласна насчет рюкзака. Модные вещи не соответствуют мои потребностям», «Мода меняется постоянно, поэтому носите то, что вам нравится», — заключили они.