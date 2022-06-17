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53 минуты назад

Названа безвкусная женская одежда на лето

Lenta.ru

Британская стилистка и блогерша Джесс (фамилия не указывается) назвала безвкусную женскую одежду на лето и объяснила, чем ее заменить. Комментарий эксперта приводит The Sun.

Названа безвкусная женская одежда на лето
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению специалистки, испортить образ могут топы из синтетических тканей, туфли на каблуках или танкетке в сочетании с купальными костюмами, а также яркий макияж и облегающие платья длины мини.

«Подобные наряды мало что оставляют воображению. Я думаю, что в недосказанности гораздо больше сексуальности»,

— высказалась она насчет последних.

В то же время стилистка призвала не носить кроксы вне дома и избегать босоножек с ремешками на щиколотках, которые визуально делают ноги короче. Взамен она призвала выбирать сандалии нейтральных оттенков. В свою очередь, скрыть недостатки фигуры, по словам блогерши, помогут правильно подобранный купальник или длинный халат, плиссированные брюки и шорты с завышенной талией и необработанными краями, рубашки из хлопкового поплина, льняные платья и блейзеры.

Главным аспектом при приобретении одежды эксперт назвала ее качество. Также она уточнила, что необходимо носить вещи, которые поднимают настроение, даже если они вышли из моды.

«Будьте немного разборчивее в том, что вы покупаете, ищите красивые комбинации тканей и каждый раз делайте выбор в пользу качества, а не количества. И помните: настоящий стиль зарождается внутри»,

— заключила собеседница издания.

Мода,
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