Блогерша показала способ подогнать джинсы по фигуре

Блогерша Бо Браун раскрыла способ, с помощью которого можно подогнать джинсы по фигуре за считаные секунды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах девушка предстала в зеленом лонгсливе и серых джинсах с высокой посадкой, продемонстрировав, что последние велики ей в области талии. Чтобы исправить данный недочет, инфлюэнсерша продела расположенную над гульфиком пуговицу в ближайшую шлевку на поясе, а затем застегнула штаны обычным образом.

Затем тиктокерша показала результат проделанной манипуляции. Так, брюки перестали спадать и топорщиться в упомянутой зоне.

Видео блогерши набрало 4,8 миллиона просмотров. Другие пользователи отметили, что данный лайфхак действительно является актуальным.

«Не может быть! Ты только что решила мою насущную проблему», «Это та трудность, с которой я только что пыталась справиться»,