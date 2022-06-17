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15 минут назад

Блогерша показала способ подогнать джинсы по фигуре за считаные секунды

Lenta.ru

Блогерша Бо Браун раскрыла способ, с помощью которого можно подогнать джинсы по фигуре за считаные секунды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша показала способ подогнать джинсы по фигуре
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка предстала в зеленом лонгсливе и серых джинсах с высокой посадкой, продемонстрировав, что последние велики ей в области талии. Чтобы исправить данный недочет, инфлюэнсерша продела расположенную над гульфиком пуговицу в ближайшую шлевку на поясе, а затем застегнула штаны обычным образом.

Затем тиктокерша показала результат проделанной манипуляции. Так, брюки перестали спадать и топорщиться в упомянутой зоне.

Видео блогерши набрало 4,8 миллиона просмотров. Другие пользователи отметили, что данный лайфхак действительно является актуальным.

«Не может быть! Ты только что решила мою насущную проблему», «Это та трудность, с которой я только что пыталась справиться»,

— заявили они.

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