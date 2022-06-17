Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+35° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
49 минут назад

Стилист Лисовец раскрыл секреты модного образа на выпускной 2022 года

Российский стилист Влад Лисовец раскрыл секреты модного образа на выпускной 2022 года. Комментарий эксперта приводит НТВ.

Стилист раскрыл секреты модного образа на выпускной 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, чтобы выглядеть актуально на торжестве, девушкам следует выбирать приталенные платья из легких и полупрозрачных тканей, которые могут быть украшены глубокими вырезами и принтами. Также школьницам, по его мнению, подойдут широкие брючные костюмы с завышенной талией, аккуратный макияж и «нежесткие» прически.

В свою очередь, юношам он посоветовал обратить внимание на длинные брюки с высокой посадкой широкого кроя и объемные клетчатые пиджаки.

«Но главное, чтобы они не были короткие и "суперприталенные", иначе это откинет нас в 2000-е и будет выглядеть странно. Можно сочетать классику и спорт: надеть джинсы, пиджак, футболку и классические туфли с платком в кармане. При этом джинсы не должны быть узкими — только прямые и широкие. Тогда это будет выглядеть модно»,

— заключил стилист.

Мода,Влад Лисовец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители