Стилист раскрыл секреты модного образа на выпускной 2022 года

«Но главное, чтобы они не были короткие и "суперприталенные", иначе это откинет нас в 2000-е и будет выглядеть странно. Можно сочетать классику и спорт: надеть джинсы, пиджак, футболку и классические туфли с платком в кармане. При этом джинсы не должны быть узкими — только прямые и широкие. Тогда это будет выглядеть модно»,