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1 час назад

Кто может заменить Вирджила Абло в Louis Vuitton

Газета.Ru

Занять место креативного директора мужской линии Louis Vuitton, оставшееся вакантным после смерти дизайнера Вирджила Абло в ноябре 2021 года, может модельер Мартин Роуз. Такое предположение высказало издание Vogue Business.

Кто может заменить Вирджила Абло в Louis Vuitton
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Предположить, что модельер может возглавить Louis Vuitton Men, издание смогло после того, как CEO французского модного дома Майл Берк появился в первом ряду на показе весенне-летней коллекции мужской одежды на 2023 год, который Мартин Роуз провел в Лондоне в прошлые выходные.

Бренд Martin Rose, основанный модельером британско-ямайского происхождения в 2007 году, в последние 15 лет набирал популярность. Он выпускал коллекции, основанные на смешении стилей разных субкультур - рейва, хип-хопа и панка. В этом месяце Мартин Роуз выпустил кроссовки в коллаборации с Nike, что оценивается как признание его популярности.

В 2017 и 2018 годах модельер номинировался на премию Британского совета моды как лучший дизайнер мужской одежды. Он также служил консультантом у креативного директора Balenciaga Демны Гвасалии при запуске линии для мужчин. Официального заявления Louis Vuitton о том, кто будет заниматься дизайном мужской одежды после кончины Вирджила Абло, еще не было.

Ранее "Газета.Ru" рассказала, какая одежда будет выгоднее всего смотреться на спортивных мужчинах.

Мода,Мартин Роуз,Демна Гвасалия,Louis Vuitton,
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