Кто может заменить Вирджила Абло в Louis Vuitton

Занять место креативного директора мужской линии Louis Vuitton, оставшееся вакантным после смерти дизайнера Вирджила Абло в ноябре 2021 года, может модельер Мартин Роуз. Такое предположение высказало издание Vogue Business.
Предположить, что модельер может возглавить Louis Vuitton Men, издание смогло после того, как CEO французского модного дома Майл Берк появился в первом ряду на показе весенне-летней коллекции мужской одежды на 2023 год, который Мартин Роуз провел в Лондоне в прошлые выходные.
Бренд Martin Rose, основанный модельером британско-ямайского происхождения в 2007 году, в последние 15 лет набирал популярность. Он выпускал коллекции, основанные на смешении стилей разных субкультур - рейва, хип-хопа и панка. В этом месяце Мартин Роуз выпустил кроссовки в коллаборации с Nike, что оценивается как признание его популярности.
В 2017 и 2018 годах модельер номинировался на премию Британского совета моды как лучший дизайнер мужской одежды. Он также служил консультантом у креативного директора Balenciaga Демны Гвасалии при запуске линии для мужчин. Официального заявления Louis Vuitton о том, кто будет заниматься дизайном мужской одежды после кончины Вирджила Абло, еще не было.
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