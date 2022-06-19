Кто может заменить Вирджила Абло в Louis Vuitton

Занять место креативного директора мужской линии Louis Vuitton, оставшееся вакантным после смерти дизайнера Вирджила Абло в ноябре 2021 года, может модельер Мартин Роуз. Такое предположение высказало издание Vogue Business.

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Предположить, что модельер может возглавить Louis Vuitton Men, издание смогло после того, как CEO французского модного дома Майл Берк появился в первом ряду на показе весенне-летней коллекции мужской одежды на 2023 год, который Мартин Роуз провел в Лондоне в прошлые выходные.

Бренд Martin Rose, основанный модельером британско-ямайского происхождения в 2007 году, в последние 15 лет набирал популярность. Он выпускал коллекции, основанные на смешении стилей разных субкультур - рейва, хип-хопа и панка. В этом месяце Мартин Роуз выпустил кроссовки в коллаборации с Nike, что оценивается как признание его популярности.

В 2017 и 2018 годах модельер номинировался на премию Британского совета моды как лучший дизайнер мужской одежды. Он также служил консультантом у креативного директора Balenciaga Демны Гвасалии при запуске линии для мужчин. Официального заявления Louis Vuitton о том, кто будет заниматься дизайном мужской одежды после кончины Вирджила Абло, еще не было.