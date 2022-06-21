Названы главные тренды летнего сезона

— Европа до сих пор полностью не открылась после пандемии. Россия тоже долго была в самоизоляции. Свитшоты, костюмчики из футера и пижамы были суперпопулярными два года. Мода циклична, и она должна была кардинально сменить вектор направления и стать яркой, парадной, праздничной. Это и произошло летом 2022 года. Удобные и уютные вещи сменили облегающие наряды. Сейчас на пике популярности большие вырезы, мини-юбки, даже микроюбки, пайетки. Яркие монохромные образы, например желтые или оранжевые, — это суперстильно,