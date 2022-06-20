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1 час назад

Пиджаки с широкими плечами вернулись в моду

Lenta.ru

Модный редактор британской версии журнала Vogue Элис Ньюболд назвала жакеты с широкими плечами новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Пиджаки с широкими плечами вернулись в моду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам стилистки, популярная в 1990-х годах вещь вернулась в моду благодаря показам таких люксовых брендов, как Balenciaga и Louis Vuitton, а также коллаборации марок Gucci и Adidas. Среди прочего модный дом Miu Miu представил в своей последней коллекции сочетание упомянутых пиджаков с теннисными платьями, мини-юбками и короткими шелковыми шортами.

«Речь не об оверсайз-фасонах, позаимствованных у возлюбленного, а об облегающих пиджаках с широкими плечами», — поясняет специалистка.

Кроме того, отмечается, что силуэтам с удлиненными подплечниками отдают предпочтение знаменитости Ким Кардашьян, Изабель Юппер и Джастин Бибер. Вдобавок эксперт заявляет, что такие жакеты станут отличным вариантом для прохладного летнего вечера. «Накиньте пиджак на плечи для вечеринки или встречайте в нем закат», — заключает Ньюболд.

Мода,Изабель Юппер,Джастин Бибер,Ким Кардашьян,Louis Vuitton,
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