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1 час назад

Популярная в 1960-х годах вещь вновь стала трендом

Lenta.ru

Микрокостюм (комбинация одежды, состоящая из укороченной юбки и жакета), особенно популярный в 1960-х годах, вновь стал трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания The Symbol.

Популярная в 1960-х годах вещь вновь стала трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам редакторов, упомянутая вещь вошла в моду благодаря коллекциям таких именитых брендов, как Giambattista Valli и Dior под руководством модельера Марии Грации Кьюри, которая решила сделать акцент на ярких цветах. Помимо этого, авторы материала особенно выделили варианты микрокостюмов на показе Chanel, украшенных пайетками и цветной вышивкой.

Специалисты также отметили, что названная одежда является универсальной и может подойти не только для повседневных прогулок, но и для офиса и деловых встреч. Кроме того, они пояснили, что микрокостюмы можно сочетать с классическими туфлями, лоферами и кроссовками.

Раннее модные редакторы журнала The Symbol назвали одежду с оптическими иллюзиями на ткани новым трендом. По словам стилистов, вещи-обманки с изображением или очертаниями тела вошли в моду благодаря коллекциям именитых брендов, например, Loewe, Y/Project и Balmain. Кроме того, многие знаменитости на протяжении последних лет регулярно появляются на публике в нарядах в упомянутом стиле. Среди них, например, американские бизнесвумен Ким Кардашьян и хип-хоп-исполнительница Карди Би, которые выходили в свет в платьях и комбинезонах с подобной расцветкой.

Мода,Ким Кардашьян,Chanel,
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