Популярная в 1960-х годах вещь вновь стала трендом

Микрокостюм (комбинация одежды, состоящая из укороченной юбки и жакета), особенно популярный в 1960-х годах, вновь стал трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания The Symbol.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам редакторов, упомянутая вещь вошла в моду благодаря коллекциям таких именитых брендов, как Giambattista Valli и Dior под руководством модельера Марии Грации Кьюри, которая решила сделать акцент на ярких цветах. Помимо этого, авторы материала особенно выделили варианты микрокостюмов на показе Chanel, украшенных пайетками и цветной вышивкой.

Специалисты также отметили, что названная одежда является универсальной и может подойти не только для повседневных прогулок, но и для офиса и деловых встреч. Кроме того, они пояснили, что микрокостюмы можно сочетать с классическими туфлями, лоферами и кроссовками.