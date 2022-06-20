Перечислены главные тренды лета 2022 года

Американская стилистка перечислила предметы гардероба и аксессуары, которые стали модными в 2022 году. Подборка главных трендов появилась на портале 5280.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Журналистка из Денвера София Джозеф рассказала, что текущим летом актуальными стали вязаные топы, которые многие дизайнеры представляли на показах в рамках Недель моды в Нью-Йорке и Милане. Вдобавок в упомянутый список она включила брюки и шорты-бермуды, а также джинсы с широкой штаниной, которые были особенно популярны в 1990-х годах.

Что касается обуви, по словам эксперта, вместо сланцев лучше приобрести резиновые сабо, в том числе бренда Crocs. Отмечается, что в «кроксах» на публике неоднократно появлялись различные знаменитости, например, певцы Джастин Бибер и Фаррелл Уильямс. «Смелые модники могут купить сабо на платформе, которые появились в линейке Balenciaga», — заявила она.

Помимо этого, собеседница издания назвала модной одежду и украшения в стиле вестерн, который также называют ковбойским. Среди подобных вещей она выделила джинсовые рубашки и ботинки-казаки. Кроме того, Джозеф заявила, что при выборе очков лучше ориентироваться на модели с крупной оправой, вдохновленные модой 1970-х годов.

«Популярность обрели и повседневные костюмы-двойки с яркими принтами. Плюс ко всему я рекомендую присмотреться к унисекс-вещам, например, комбинезонам. В 2022 году одежда перестала делиться на традиционно мужскую и женскую»,

— высказалась специалистка в заключение.