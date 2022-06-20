Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
37 минут назад

Россиянкам раскрыли среднюю цену выпускного платья

Lenta.ru

Россиянкам раскрыли среднюю цену наряда для выпускного вечера. Соответствующая информация появилась на сайте MK.RU.

Раскрыта средняя цена выпускного платья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно материалу, в 2022 году праздничный образ обойдется соотечественницам в 10 тысяч рублей. Отмечается, что чаще всего девушки приобретают платья или костюмы стоимостью от четырех до шести тысяч рублей, а на оставшиеся средства докупают необходимую обувь, сумку и украшения.

Стилист бренда Ksenia Knyazeva Мария Свердликова рекомендует читательницам издания стремиться к минимализму и покупать вещи с лаконичным дизайном.

«Если платье простое, то ткань может быть с блестками, а если выбрали наряд с пышной юбкой, то стоит быть аккуратнее с цветом и декоративными элементами»,

— уточнила она.

По словам собеседницы издания, в тренде в нынешнем сезоне остаются платья-комбинации, яркие брючные костюмы, а также комбинезоны из атласа.

Ранее основатель дома моды, художник-модельер Виктория Андреянова назвала устаревшие фасоны платьев на выпускной. Специалистка призвала отказаться от многослойных нарядов с декором в виде роз и рюшей, которые напоминают украшения на кондитерских изделиях. Вместо них она порекомендовала выбирать контрастные сочетания в одежде и не бояться при этом вдохновляться эстетикой карнавала.

Мода,Виктория Андреянова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители