Раскрыта средняя цена выпускного платья

Россиянкам раскрыли среднюю цену наряда для выпускного вечера. Соответствующая информация появилась на сайте MK.RU.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно материалу, в 2022 году праздничный образ обойдется соотечественницам в 10 тысяч рублей. Отмечается, что чаще всего девушки приобретают платья или костюмы стоимостью от четырех до шести тысяч рублей, а на оставшиеся средства докупают необходимую обувь, сумку и украшения.

Стилист бренда Ksenia Knyazeva Мария Свердликова рекомендует читательницам издания стремиться к минимализму и покупать вещи с лаконичным дизайном.

«Если платье простое, то ткань может быть с блестками, а если выбрали наряд с пышной юбкой, то стоит быть аккуратнее с цветом и декоративными элементами»,

— уточнила она.

По словам собеседницы издания, в тренде в нынешнем сезоне остаются платья-комбинации, яркие брючные костюмы, а также комбинезоны из атласа.