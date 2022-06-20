Раскрыта средняя цена выпускного платья

Россиянкам раскрыли среднюю цену наряда для выпускного вечера. Соответствующая информация появилась на сайте MK.RU.
Согласно материалу, в 2022 году праздничный образ обойдется соотечественницам в 10 тысяч рублей. Отмечается, что чаще всего девушки приобретают платья или костюмы стоимостью от четырех до шести тысяч рублей, а на оставшиеся средства докупают необходимую обувь, сумку и украшения.
Стилист бренда Ksenia Knyazeva Мария Свердликова рекомендует читательницам издания стремиться к минимализму и покупать вещи с лаконичным дизайном.
«Если платье простое, то ткань может быть с блестками, а если выбрали наряд с пышной юбкой, то стоит быть аккуратнее с цветом и декоративными элементами»,
— уточнила она.
По словам собеседницы издания, в тренде в нынешнем сезоне остаются платья-комбинации, яркие брючные костюмы, а также комбинезоны из атласа.
Ранее основатель дома моды, художник-модельер Виктория Андреянова назвала устаревшие фасоны платьев на выпускной. Специалистка призвала отказаться от многослойных нарядов с декором в виде роз и рюшей, которые напоминают украшения на кондитерских изделиях. Вместо них она порекомендовала выбирать контрастные сочетания в одежде и не бояться при этом вдохновляться эстетикой карнавала.