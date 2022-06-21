4 платья, которые не стоит надевать этим летом

Погружаемся в мир модных антитрендов.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Мы уверены, что вы успели продумать свой гардероб до конца этого лета. Тем более, что про трендовые фасоны платьев вы уже знаете от нас. А вот какие модели стоит повесить обратно на вешалку, об этом мы уже поговорим сегодня.

Платье с баской

Для девушек, которым важно подчеркнуть бедра, баска была настоящим спасением, к слову, если у вас есть такая проблема, подобные модели могут стать хорошим вариантом. И все же стилисты настойчиво рекомендуют по возможности присмотреть другой фасон, к примеру, к платьям с довольно объемным низом — этим летом подобные фасоны будут смотреться намного выигрышнее.

Маллет

Любимый фасон девушек на выпускной бал. Хотя, и на улицах города летом каждая четвертая девушка, скорее, предпочтет именно этот фасон вместо классической юбки длины миди. Не спорим, маллет довольно эффектно смотрится на легких материалах, однако назвать этот фасон трендом уже сложно, поэтому дизайнеры рекомендуют отдать предпочтение легким юбкам чуть ниже колена.

Платье-бандаж

Довольно популярная модель, которую нам демонстрировали звезды на красных дорожках последние десять лет. Но, во-первых, если у вас есть некоторые особенности фигуры, такое платье просто противопоказано, одним из моментов является небольшой рост, а также отсутствие ярко выраженной талии. Второе — выбор мероприятий, куда можно надеть такое платье, строго ограничен — максимально обтягивающее платье в длине мини будет смотреться крайне вызывающе. Мы советуем заменить подобный фасон на платье с корсетом.

Платье с плотным низом, держащим форму