Блогерша заказала комбинезон и получила поношенную вещь

Блогерша по имени Серафина (фамилия неизвестна) купила комбинезон на сайте популярного ретейлера Pretty Little Thing и удивилась его состоянию. Распаковку посылки она сняла на видео и разместила в TikTok.

Фото: Unsplash Unsplash

В соответствующем ролике юзерша с никнеймом seraphinathebaddest показала вещь, которую заказала в интернете за 22 фунта стерлингов (около 1500 рублей). Девушка запечатлела на камеру черный комбинезон и отметила, что он пришел поношенным. На размещенных кадрах видны белые следы от дезодоранта и чужие волосы.

«Получила наряд Pretty Little Thing, который я собиралась надеть сегодня. Это отвратительно», — прокомментировала покупательница.

Публикация стала вирусной и набрала более 2,1 миллиона просмотров. Пользователи сети принялись активно высказывать свое мнение под постом, однако вскоре автор отключила возможность комментирования. Юзеры уличили блогершу в том, что она примеряла костюм до того, как заснять жалобу.

Представители бренда также ответили на обращение клиентки.

«Мы сожалеем о случившемся. Пожалуйста, сообщите номер вашего заказа — это поможет нам разобраться в ситуации», — написали они.