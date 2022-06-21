Стилист Рогов назвал вышедшие из моды джинсы

Российский стилист Александр Рогов назвал самые немодные джинсы текущего сезона. Своим мнением он поделился в шоу «Рогов+» на телеканале СТС.
По словам эксперта, штаны из денима с декоративными вставками и деталями являются антитрендом 2022 года. Такую вещь он нашел во время разбора гардероба одной из участниц проекта. Известно, что брюки героиня выпуска купила за год до выхода передачи.
«Они несовременные! Смотри, здесь детализация, очень много прострочек, слишком нарядная пуговица, здесь опять пошли прострочки. Слишком много всего»,
— пояснил ведущий.
Среди прочего, Рогов порекомендовал отдавать предпочтение джинсам стандартного кроя.
«Сейчас вещи должны быть максимально простыми»,
— заключил он.