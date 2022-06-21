Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
1 час назад

Стилистка показала простые способы выглядеть стройнее с помощью одежды

Lenta.ru

Стилистка Кристи Рессел показала простые способы, которые помогут выглядеть стройнее с помощью одежды. Свои рекомендации она записала на видео и разместила на YouTube.

Стилистка показала способы выглядеть стройнее с помощью одежды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт утверждает, что для реализации ее советов будет достаточно вещей, которые есть в гардеробе у каждой женщины. Так, блогерша призвала чаще носить подчеркивающую фигуру одежду: по ее мнению, эффект оверсайз зрительно добавляет лишнего веса.

Таким же действием обладают наряды, сформированные по принципу колор-блокинга: они «разрезают» тело на части, чем добавляют лишние сантиметры. Визуально стройнят, напротив, монохромные образы — те, что созданы на основе одного цвета. «Вытянуть» силуэт также помогут акцентные ожерелья длиной до пояса.

Рессел выступает за многослойность в образах и рекомендует добавлять в образ одежду длины миди или макси. Например, пальто в холодное время года и удлиненный блейзер, легкий кардиган или рубашку — летом и весной.

По словам стилиста, стройнее и выше можно стать с помощью обуви на каблуке, однако она не подходит для повседневных образов. Тем же эффектом будут обладать любые туфли, цвет которых схож с тоном кожи.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители