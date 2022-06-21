Сумка-мечта! 9 топовых моделей этого лета

Забудьте о сумочке, которая вам не подходит — сумки Весна-Лето 2022 созданы для того, чтобы радовать и вдохновлять. Стилист Катерина Káроль собрала самые трендовые модели сезона на все случаи жизни.

Впереди нас ждет великолепная погода, и многим не терпится погреться на солнышке в модных летних трендах. Но в дополнение к платьям, шортам и стильным костюмам, которые будут повсеместно носить модницы в ближайшие недели, определенно нужны милые аксессуары. Фэшн-блогер Катерина Káроль предлагает обратить свой взор в сторону подиумов и полюбоваться креативными сумками, которыми пестрят коллекции многих ведущих брендов. Броские, лаконичные, пляжные, вечерние, большие и маленькие, не говоря уже про формы и материалы изделий! Итак, представляем вам девять трендов летних сумок 2022 года, собранные для модников Катериной.