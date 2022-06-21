Блогерша показала «преступную» ошибку бойфренда на пляже

«Нужно немедленно выдать ему запрет на посещение пляжа в течение 12 месяцев», «Тебе нужно избавиться от бойфренда», «Когда ходить в носках на пляж стало нормой?», «Лучше бы этот песок был обжигающе горячим. В противном случае такому поведению нет оправдания», — комментировали они.