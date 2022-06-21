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1 час назад

Блогерша показала «преступную» ошибку в одежде бойфренда на пляже

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом arte.blythe из Перта показала «преступную» ошибку в одежде возлюбленного на пляже. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша показала «преступную» ошибку бойфренда на пляже
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как ее избранник ходит по прибрежному песку в шортах и носках.

«Мой американский бойфренд сегодня совершил австралийское преступление», — подписала она публикацию.

Видео стало вирусным, набрав более 200 тысяч просмотров. При этом многие пользователи назвали подобное стилистическое решение мужчины на отдыхе непростительным.

«Нужно немедленно выдать ему запрет на посещение пляжа в течение 12 месяцев», «Тебе нужно избавиться от бойфренда», «Когда ходить в носках на пляж стало нормой?», «Лучше бы этот песок был обжигающе горячим. В противном случае такому поведению нет оправдания», — комментировали они.

Однако другие юзеры предположили, что спутник инфлюэнсерши поступил благоразумно, поскольку, по их мнению, попытался защитить кожу от воздействия высокой температуры.

«Либо песок раскален, либо ему просто не нравится ощущать его частицы между пальцами ног», — отметил один из зрителей.

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