Москвички стали чаще покупать закрытую одежду

«Продажи платьев и сарафанов мини на Ozon в Москве в июне 2022 года выросли более чем в два раза год к году, но спрос на макси за тот же период увеличился в 3,5 раза. Миди — компромисс между короткими и длинными платьями — также пользуются сейчас большей популярностью, чем мини (рост в три раза)», — рассказали исследователи.