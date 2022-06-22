Ошибки при застегивании бюстгальтера

Специалист по подбору нижнего белья Никола Крук, известная в соцсетях под никнеймом nicolacrookonline, назвала ошибки, которые совершают женщины, надевая бюстгальтер. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В своей публикации с заголовком «Три худших способа надеть лифчик и нанести ему максимальный вред» эксперт посоветовала не надевать изделие через голову или ноги, дотягивая его до груди.

Кроме того, Крук призвала не переворачивать бра вокруг тела, предварительно застегнув его спереди. По словам героини материала, такой метод может испортить бюстгальтер из-за деформации чашек. В результате, белье быстро износится, отмечает она.

В комментариях другие юзеры TikTok признались, что следуют описанным блогершей неверным техникам, и поинтересовались, какой метод является правильным. В ответ Крук сообщила, что в первую очередь необходимо надеть бретели бюстгальтера на плечи, просунув руки в каждую из них, а затем — опустить чашки лифа таким образом, чтобы они поддерживали грудь.

«Только после этих манипуляций изделие можно застегивать»,