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3 часа назад

Жарким летом носите топ с расстегнутой рубашкой

runews24.ru

Сочетание топа и рубашки поможет создать лаконичный и модный образ на каждый день.

Жарким летом носите топ с расстегнутой рубашкой
Фото: runews24.rurunews24.ru

Дизайнеры советуют в жаркие летние дни создавать образы с помощью базовых вещей гардероба. Например, очень стильно будет смотреться сочетание белого топа с объемной рубашкой и голубыми джинсами. Образ можно дополнить солнцезащитными очками и удобными сандалиями.

Отметим, что топ и рубашку можно выбрать и других оттенков. Летом особенно популярны не только белый, но и фиалковый, розовый и мятный цвета. В образе можно поэкспериментировать с сочетанием цветов. Результат вас приятно удивит.

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