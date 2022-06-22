Жарким летом носите топ с расстегнутой рубашкой

Сочетание топа и рубашки поможет создать лаконичный и модный образ на каждый день.

Дизайнеры советуют в жаркие летние дни создавать образы с помощью базовых вещей гардероба. Например, очень стильно будет смотреться сочетание белого топа с объемной рубашкой и голубыми джинсами. Образ можно дополнить солнцезащитными очками и удобными сандалиями.

Отметим, что топ и рубашку можно выбрать и других оттенков. Летом особенно популярны не только белый, но и фиалковый, розовый и мятный цвета. В образе можно поэкспериментировать с сочетанием цветов. Результат вас приятно удивит.