Обновление гардероба в кризис: 5 советов для шопинга

Шопинг – это, с одной стороны, терапевтический процесс, помогающий справиться со стрессом, нервным напряжением или просто плохим настроением.

Фото: Daily Moscow Daily Moscow

С другой стороны, на сегодняшний день, учитывая кризисный период экономики, может стать причиной множества расстройств и затруднительного финансового положения.

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Огромное количество людей, следящих за модой, задаются одними и теми же вопросами. Что делать, если обновить гардероб хочется, а средств не так много, как хотелось бы? Где найти достойную и качественную замену ушедшим брендам? Возможно ли одеваться стильно и бюджетно? Как не разориться на обновлении вещей в кризисное время?

Своими советами и лайфхаками с Daily Moscow делится модель, основательница собственной сети модельных агентств «MARYWAY» Мария Бабкина.

Хорошая новость для любителей выглядеть стильно при любых обстоятельствах заключается в том, что уход массмаркета никак не отразится на вашем имидже. Мария Бабкина основательница сети модельных агентств «MARYWAY»

Можно бесконечно приводить аргументы, почему ZARA, Bershka и остальные бренды, покинувшие российский рынок сейчас – это плохо, но просто скажу, что их уход не стоит даже легкой грусти.

Считаю, что это время – отличный шанс для всех наших дизайнеров, которые долгое время были вынуждены оставаться в тени. Также уход «акул рынка» позволит локальным и малоизвестным брендам наконец расправить плечи, что тоже здорово. А вот о том, где прямо сейчас можно найти трендовые вещи и бесценную базу прямо сейчас расскажу ниже.

Сразу уточню, что глобально мы не остались один на один исключительно с русскими брендами. Так, например, азиатское направление работает без перебоев, так же, как и до изменения ситуации в мире.

Не стоит сбрасывать со счетов всем известный маркетплейс AliExpress.

В российском офисе компании заявили, что на данный момент происходит подготовка к глобальному росту продаж. Это значит, что логистика и работа сервиса будет улучшена. Уверена, что при желании даже на этой площадке можно найти неплохие и качественные вещи.

Также, отдельного внимания заслуживают различные российские ритейлеры, такие как Wildberries и Lamoda. Они, в свою очередь, тоже продолжают работать в штатном режиме. Думаю, не стоит лишний раз рассказывать о преимуществах онлайн-шопинга с возможностью примерки вещей. Во всех отношениях это существенная экономия и времени, и денег.

Можно обратить внимание и на другие отечественные площадки. Например, популярный российский ритейлер Top Top, который тоже можно отнести к категории массмаркета с лояльной ценовой политикой, функционирует без проблем.

Часть вещей для данной платформы отшивают в Санкт-Петербурге. А это значит, что любители моды могут спать спокойно, ведь проблем с поставками одежды в ближайшее время для данного маркетплейса не предвидится.

Если вашей целью является не полное обновление капсулы гардероба, а частичная замена базовых ее составляющих, то приобрести несколько футболок, а также нижнее белье и носки можно в Oh, My. Это питерский бренд, который предлагает уникальный и удобный сервис ежемесячной подписки на обновление базового набора вещей, что станет настоящим спасением для всех домоседов.

Равноценная замена для товаров с Farfetch тоже существует. Сюда можно отнести российские бренды, придерживающиеся политики среднего ценового сегмента. Такие марки достаточно активно масштабировались и развивались в последние несколько лет.

На данный момент среди них можно выделить бутики с универсальными, стильными вещами, такие как 12Storeez и Ushatáva с интересным подходом к крою изделий.

Оригинальные ремейки на классические силуэты делают в Siamm Siamm, а команда Street Pie филигранно балансирует между бессмертной классикой и яркими трендами.

Именно по этой причине никакой трагедии из-за ухода всем хорошо знакомых брендов массмаркета нет. На данный момент на рынке представлено огромное количество аутентичных и самобытных марок, которые предлагают как качественные базовые вещи, так и ультрамодные новинки. Другой вопрос, как в этом многообразии выбора не растратить весь бюджет?

Для этого есть пять золотых правил шопинга в кризис, придерживаясь которых вы всегда будете выглядеть стильно, не совершая импульсивных покупок.

Внимательно проанализируйте свой гардероб перед шопингом

Так вы получите готовый список тех вещей, которые вам действительно необходимы в этом сезоне, тем самым избежав импульсивных покупок. Кроме того, внимательный анализ поможет избавиться от тех моделей, которые вы давно не носите, чтобы освободить место для новых вещей.

Обозначьте бюджет заранее

Чаще всего ненужные покупки происходят тогда, когда вы не установили определенный лимит на шопинг. К сожалению, нередко случается так, что вещи, которые свели нас с ума в магазине, оказываются абсолютно лишними, как в нашей жизни, так и в гардеробе.

Посещайте торговые центры только тогда, когда это вам нужно

Не стоит сломя голову бежать по бутикам, услышав информацию о начале распродажи. Так вы рискуете потерять большую сумму денег и не приобрести ничего из того, что вам действительно необходимо.

Не бойтесь пробовать новое

Эксперименты с выбором брендов для создания и обновления базового гардероба – прекрасная идея. Эта гибкость позволит вам чувствовать себя гораздо более уверенно в случае непредвиденных обстоятельств. Например таких, как недавний уход большинства марок одежды.

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