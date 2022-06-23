Психология цвета в одежде: о чём говорит цвет наряда

Каждая женщина составляет свой гардероб в соответствии со своим стилем, вкусом, образом жизни. Но при этом он также является её «зеркалом души», и может многое рассказать о характере своей хозяйки.

Фото: CoLady CoLady

В частности, немало информации нам транслирует цвет одежды. Особенности характера, темперамент, страхи, травмы и предпочтения – всё это может раскрыть цвет платья или костюма.

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Многие полагают, что выбирают тот или иной оттенок одежды, потому что он им идёт визуально. Однако, если сравнить разные состояния человека в разное время, то и приоритетный цвет в одежде тоже будет разный.

Изучив мнения разных экспертов, мы выяснили, как доминирующий цвет гардероба отражает наш характер.

Чёрный

Доминирование чёрного цвета в гардеробе зачастую свидетельствует о замкнутости его владельца, наличии внутренних блоков, страхов или бунтарском характере.

Такие люди нередко являются интровертами и мизантропами, стремятся скрыть свои эмоции и чувства от окружающих, и, хотя внешне могут казаться необщительными и угрюмыми, на самом деле их внутренний мир намного красочнее, чем оболочка.

Также большинство подростков, переживающих эмоциональный стресс, отдают предпочтение этому цвету в одежде.

Впрочем, говоря о чёрном цвете, необходимо сделать небольшую оговорку: если мы говорим о классических чёрных костюмах, фраках, платьях, а также офисных образах, то здесь всё же бОльшую роль играет дресс-код и необходимость произвести определённое впечатление, а не внутреннее «Я» индивидуума.

Как правило, выбирая чёрный цвет для важных мероприятий, люди стремятся подчеркнуть свою статусность, состоятельность, а также серьёзность намерений.

Белый

Белый традиционно ассоциируется у нас с цветом чистоты и невинности, именно поэтому ему отдают предпочтение идущие под венец девушки.

Ну а в обычной жизни белый оттенок является фаворитом перфекционистов и уверенных в себе людей, стремящихся сделать лучше как самих себя, так и мир вокруг. Они смотрят в будущее с оптимизмом и нередко выбирают белый в тот период, когда начинают жизнь с чистого листа.

Серый

Практичный и универсальный цвет спокойных, консервативных людей, которые не стремятся выделиться и как-то привлечь к себе внимание.

Нередко к серому обращаются неуверенные в себе персоны, которые хотят как бы «спрятаться», скрыться от внешнего мира, впрочем, он также может сигнализировать об эмоциональной зрелости, дисциплинированности и тихом характере.

Серый охотно выбирают люди зрелого возраста.

Коричневый

Будучи цветом древесной коры, земли, чего-то статичного и прочного коричневый отсылает нас к традиционным ценностям и семейной жизни.

Люди, выбирающие этот цвет, отличаются верностью, надёжностью, спокойным и терпеливым характером. Они уверены в завтрашнем дне, всегда держат слово и стремятся к стабильности во всём.

Женщина, предпочитающая такой оттенок, будет отличной мамой.

Синий

Синий — цвет благородства, силы и уверенности. Он ассоциируется у окружающих с некой надёжностью, стабильностью и спокойствием.

Поэтому если вы хотите произвести благоприятное впечатление человека, на которого можно положиться, то смело выбирайте наряд глубокого синего цвета.

Эти оттенки обладают успокаивающим эффектом.

Человек, неосознанно выбирающий синий, нередко является добрым, скромным, застенчивым, но при этом мудрым, рассудительным, умеющим принимать взвешенные и хорошо обдуманные решения.

Зелёный

Зелёный – это цвет доверия, безопасности и природного начала.

Женщина, в гардеробе которой преобладает зелёный, отличается открытым характером, позитивным отношением к жизни, умением сопереживать, заботиться. Нередко такие дамы охотно участвуют в общественной деятельности, благотворительности, имеют активную жизненную позицию.

Жёлтый

Научно доказано, что жёлтый является символом счастья и ассоциируется с солнцем, летом и теплом.

И потому люди, предпочитающие этот цвет, отличаются лёгким, доверчивым характером, позитивные, искренние, нередко творческие личности.

Этот цвет позволяет вырабатывать серотонин, а значит, если вы часто появляетесь в жёлтом, то окружающие заслуженно будут считать вас «человеком-огоньком», приносящим радость.

По характеру люди в жёлтом – исследователи, активисты, авантюристы и фантазёры.

Красный

Красный – это, пожалуй, самый неоднозначный цвет: в зависимости от оттенка он может иметь совершенно разные посылы. Активный насыщенный красный является любимцем смелых, дерзких, властных, напористых личностей, которые охотно бросают вызов трудностям и могут горы свернуть ради своей цели.

Также в этом оттенке есть нотки агрессии и угрозы. Он транслирует: «Не становись на моём пути – съем!»

Люди, предпочитающие одежду такого цвета – прирождённые лидеры.

Однако более тёмные или приглушённые оттенки красного (винный, кирпичный) говорят о спокойном и надёжном характере человека.

Фиолетовый

Данный цвет предпочитают творческие личности, погружённые в свой внутренний мир.

Их стезя – культура, искусство, мистика, эзотерика – одним словом, всё уникальное.

Такие люди непредсказуемы, мечтательны, чувствительны, отличаются хорошо развитой интуицией и способностью «читать» окружающих. Из них получаются хорошие психологи, художники, модельеры.

Розовый

Самый женственный и мягкий цвет.

Вкусный, уютный, приятный глазу розовый символизирует нежность и доброту. Модницы, выбирающие данный цвет, отличаются искренностью, мягким характером, эмпатией, чувствительностью.

Впрочем, в некоторых случаях обилие розовых вещей (особенно активного оттенка) может сигнализировать о некоторой инфантильности и незрелости их обладательницы. Такая барышня будет стремиться всегда оставаться маленькой девочкой, и не брать на себя ответственность.

Если же мы видим разнообразие цвета в гардеробе женщины, то это характеризует её как разностороннюю, зрелую и сформированную личность, готовую к любым поворотам и ситуациям. Она успешно будет реализовываться как в карьерном плане, так и в личной жизни, потому что умеет менять роли, когда это требуется.

Но если вещи подобрано по принципу «больше-лучше» и явно видна кричащая пестрота, то это может свидетельствовать о психологических проблемах.