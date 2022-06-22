Одежда в стиле хипстеров вновь вернулась в моду

Стиль субкультуры хипстеров, особенно популярный в период с 2005 по 2010 годы, вновь вернулся в моду. Соответствующий материал появился на сайте издания The Symbol.

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По словам редакторов, в 2022 году одежда в упомянутом стиле получила название Indie Sleaze (хипстерский стиль). Данному тренду присущи блестящие легинсы и джинсы-скинни темных тонов, ботильоны на скрытой платформе, балетки с круглым мысом, солнцезащитные очки с оправами ярких цветов, растянутые майки, свитшоты с изображением планет и созвездий, шляпы с большими полями и узкие шарфы из тонкой ткани. Помимо одежды тренду также сопутствуют растрепанные прически и размытый макияж.

Вдобавок авторы материала отметили, что с появлением модного явления начали набирать популярность музыкальные фестивали, такие как Coachella и Glastonbury. На них можно было заметить знаменитостей, которые одевались в хипстерском стиле. Например, в 2005 году британская супермодель Кейт Мосс посетила фестиваль Glastonbury в облегающей жилетке, мини-шортах и высоких сапогах.