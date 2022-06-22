Язык танца ушедших времен: фестиваль «Модная столица» в парках

Погрузиться в атмосферу прошлых эпох в дни фестиваля «Модная столица», который проходит в рамках Московской недели моды, можно в пяти столичных парках. А танцевальные движения помогут не только передать чувства и эмоции человека, но и расскажут о том времени, когда эти танцы появились и стали популярными. Если мы говорим о Петровских ассамблеях, то стоит вспомнить контрданс и менуэт, а русскую народную культуру невозможно представить без камаринской или хоровода, начало же прошлого века, когда во многие дома вошли граммофоны и пластинки, можно понять только танцуя падекатр, шакон или кадриль.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Народные пляски и знакомство с наиболее известными танцами – тема площадки в парке «Кузьминки». Русский народный танец пришел к нам еще со времен Древней Руси. Веселые народные массовые пляски и гуляния, большие хороводы были важной частью жизни русского человека. Праздники, ярмарки, гуляния - везде танец помогал выразить эмоции и радость. Русский танец узнаешь сразу: задорные пляски и уверенные движения, яркие и красивые национальные костюмы, а еще каждый танец - это рассказ о жизни и душевных переживаниях. А на сцене гостей ждут выступления фольклорных коллективов, а также лекции и фильмы о моде.

Пресс-служба

Какими были Петровские ассамблеи узнают гости Воронцовского парка, где можно будет при желании освоить и танцевальные па, которые были тогда в моде. Следует вспомнить, что во время путешествий в Европу Петр Великий изучал танцы, искал учителей, сам увлеченно танцевал и поощрял своих приближенных в их увлечении танцами. В ноябре 1718 года была объявлена воля царя об учреждении ассамблей. Гости являлись на эти первые русские балы в платьях по последней моде, танцевали и совершенствовались в изысканных манерах. Кстати, принимать участие в танцевальной программе ассамблей должны были все гости, а тот, кто не умел хорошо танцевать, считался плохо воспитанными. Сценическая программа в Воронцовском парке объединит выступления музыкальных коллективом и солистов, которые познакомят гостей с яркими образцами классической музыки.

Как все изменится через сто лет и почему балы станут главным развлечением света в XIX веке, можно узнать в Перовском парке. О том, что балы в те времена играли огромную роль в придворной аристократической жизни, помогает вспомнить русская литература: бал в доме Фамусова на страницах «Горя от ума» Грибоедова, планы на день Евгения Онегина, которого «три дома на вечер зовут: там будет бал, там детский праздник», и, конечно, первый бал Наташи Ростовой. На площадке в Перовском парке воссоздают балы начала XIX века, а профессиональные танцоры в аутентичных костюмах не только исполнят танцы того времени, но и научат танцевать всех желающих.

В парке «Красная Пресня» вспомним о танцах, популярных примерно сто лет назад. В 20-е годы прошлого века танцы все еще оставались одной из ключевых форм проведения досуга. Молодая республика принимала все новое, а культура старалась впитать и переосмыслить самые современные танцевальные направления. Кстати, были даже попытки танцевать под музыку песен «Смело, товарищи, в ногу!» и «Смело мы в бой пойдем», когда танцевальные фигуры изображали этапы становления молодой советской республики. Правда, поклонников у этих танцев так и не нашлось. На сцене можно будет посмотреть танцевальные программы коллективов, которые постараются передать настроение той эпохи.

В парке «Северное Тушино» погружаемся в танцевальную моду 1950-1980-х годов и вспоминаем не только танцевальные эксперименты стиляг, но и яркие краски их костюмов, а также то, как рок-н-ролл покорил советских граждан. Лучше всего о том времени написал в одном из своих романов Даниил Гранин: «По субботам парни приглашали девушек в кафе или Дом ученых, щеголяли узкими брюками, пестрыми рубашками: нравилось, когда их принимали за стиляг, – ворчите, негодуйте! Под мотив узаконенных фоксов сороковых годов выдавали такую «трясучку», что старички только моргали…». Почувствовать эту атмосферу удастся всем гостям фестивальной площадки в парке «Красная Пресня», а выступления на сцене покажут, каких высот добивались лучшие танцоры середины прошлого века.

Организатор Московской недели моды Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.