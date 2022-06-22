Фестиваль «Модная столица» на Тверской площади

Особое внимание в дни фестиваля «Модная столица», который проходит в рамках Московской недели моды, стоит обратить на площадку на Тверской площади. Каждый день гостей ждут увлекательные встречи с дизайнерами, интересные рассказы профессионалов, знакомство с современными технологиями создания гардероба, а также показы модной одежды и аксессуаров.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Мастер-классы и лекции

На Тверской площади в дни фестиваля работает настоящий Модный кластер, где гости знакомятся с процессом создания одежды и украшений, узнают о модных тенденциях будущего. Кластер открыт в будни с 15:00 до 19:00 и в выходные с 12:00 до 19:00. Обо всем самом интересном, важном и современном, что есть в индустрии моды сегодня, расскажут преподаватели и студенты Российского государственного университета имени Н.А. Косыгина.

22 июня гостей приглашают узнать, как макияж формирует оригинальный художественный образ, познакомят со скетчингом и созданием коллажа костюма.

23 июня на этой фестивальной площадке расскажут о том, какую роль играет 3D-печать в индустрии моды, в чем ее преимущества и недостатки. Мастер-классы научат отличать одежду и искусство Древней Греции от Древнего Рима, создавать модные образы и рисунок на тему «Костюм, графика, цветовые гармонии» и работать с восковой пастелью, чтобы разобраться с динамикой невероятного разнообразия цветов и мелкими деталями. Также гости узнают, что быть дизайнером – это получать и положительные эмоции, и уникальный продукт, который подходит покупателю на ментальном уровне, и познакомятся с секретами профессии модельера обуви.

24 июня пройдет мастер-класс по созданию рисунка модельной фигуры для эскиза.

25 июня здесь можно будет разработать принт на футболку при помощи коллажа и перенести его на изделие методом сублимационной печати, а также разобраться с тем, как сделать креативный эскиз цветового решения костюма.

Пресс-служба

В заключительный день фестиваля разбираем роль макияжа в формировании художественного образа, делаем коллаж костюма и учимся создавать художественный образ на уровне эскиза.

Модные показы

22 июня в 17:00 пройдет показ создателя необычной дизайнерской одежды Анастасии Тутаевой, которая талантливо сочетает в своей работе классику, минимализм и неожиданные силуэты, а в 19:00 гостей поразят краски совместного мультипоказа российских дизайнеров и флориста Татьяны Тридворновой.

23 июня в 6 часов вечера на этой площадке состоится лекция основателя и руководителя проекта по развитию народных художественных промыслов Rustrends Юлии Музыки, а в 20:00 начнется лекция российского дизайнера Игоря Чапурина, который работает со звездами мирового масштаба.

24 июня с 18:00 до 21:00 гостей ждут показы молодых российских дизайнеров.

Продолжить знакомство с этими работами можно будет и в субботу: показы дизайнеров начнутся в 17:00. В 19:00 начнется специальный показ, посвященный восточной культуре, а в 20:00 гостей площадки ждет встреча с создателем бренда верхней одежды Volky, дизайнером Дмитрием Волковым.

В заключительный день фестиваля в 19:00 начнется Digital-шоу, которое подарит запоминающуюся встречу с неповторимыми фасонами, яркими красками и оригинальными силуэтами.

Организатор Московской недели моды Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.